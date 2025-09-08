Представитель Захаряна отреагировал на информацию о новой травме игрока в Испании

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, опроверг слухи о том, что его клиент в очередной раз получил травму. Ранее в СМИ сообщалось, что из-за повреждения российский футболист пропустил открытую тренировку команды на домашнем стадионе и не появился на следующих занятиях.

«Не было никакой травмы, это просто простуда. Поэтому Арсен пропустил несколько тренировок, но сейчас уже работает в общей группе», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В дебютном сезоне Захарян провёл 40 матчей за «Реал Сосьедад», включая пять — в Лиге чемпионов УЕФА. В них игрок забил гол и оформил два результативных паса. В сезоне-2024/2025 у Захаряна забитый мяч и голевая передача в четырёх играх. В новом сезоне россиянин дважды попадал в заявку за три стартовых тура, но на поле не вышел.