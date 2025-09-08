Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Захаряна отреагировал на информацию о новой травме игрока в Испании

Представитель Захаряна отреагировал на информацию о новой травме игрока в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, опроверг слухи о том, что его клиент в очередной раз получил травму. Ранее в СМИ сообщалось, что из-за повреждения российский футболист пропустил открытую тренировку команды на домашнем стадионе и не появился на следующих занятиях.

«Не было никакой травмы, это просто простуда. Поэтому Арсен пропустил несколько тренировок, но сейчас уже работает в общей группе», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В дебютном сезоне Захарян провёл 40 матчей за «Реал Сосьедад», включая пять — в Лиге чемпионов УЕФА. В них игрок забил гол и оформил два результативных паса. В сезоне-2024/2025 у Захаряна забитый мяч и голевая передача в четырёх играх. В новом сезоне россиянин дважды попадал в заявку за три стартовых тура, но на поле не вышел.

Материалы по теме
Официально
Арсен Захарян в третий раз за три сезона сменил игровой номер в «Реале Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android