Бастони высказался о главном тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони высказался о главном тренере национальной команды Дженнаро Гаттузо. Ранее Бастони рассказал, что Гаттузо дал игрокам пощёчины в перерыве матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Во втором тайме подопечные Гаттузо забили пять голов.

«Мы помним, каким он был игроком. У него невероятные лидерские качества, он умеет передавать упорство и жажду победы. Когда ты устаёшь, он даёт тебе что-то особенное. Мы благодарим его и надеемся, что под его руководством мы проведём отличный путь.

Тренер усердно работал над нашим настроем, повторяя такие слова, как: энтузиазм, жажда победы, решимость и упорство. Именно этих качеств нам не хватало в последнее время, но мы смогли проявить их на поле в матче с Эстонией от начала до конца. Мы счастливы, потому что нам действительно было нужно это выступление», — приводит слова Бастони Football Italia.