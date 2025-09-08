Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бастони высказался о главном тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо

Бастони высказался о главном тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони высказался о главном тренере национальной команды Дженнаро Гаттузо. Ранее Бастони рассказал, что Гаттузо дал игрокам пощёчины в перерыве матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Во втором тайме подопечные Гаттузо забили пять голов.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 5-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
5 : 0
Эстония
1:0 Кин – 58'     2:0 Ретеги – 69'     3:0 Распадори – 71'     4:0 Ретеги – 89'     5:0 Бастони – 90+2'    

«Мы помним, каким он был игроком. У него невероятные лидерские качества, он умеет передавать упорство и жажду победы. Когда ты устаёшь, он даёт тебе что-то особенное. Мы благодарим его и надеемся, что под его руководством мы проведём отличный путь.

Тренер усердно работал над нашим настроем, повторяя такие слова, как: энтузиазм, жажда победы, решимость и упорство. Именно этих качеств нам не хватало в последнее время, но мы смогли проявить их на поле в матче с Эстонией от начала до конца. Мы счастливы, потому что нам действительно было нужно это выступление», — приводит слова Бастони Football Italia.

Материалы по теме
Игрок сборной Италии Дзакканьи: Гаттузо осыпал нас множеством пощёчин и передал энергию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android