Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Лукин поделился эмоциями от дебюта за сборную России в матче с Катаром

Защитник ЦСКА Лукин поделился эмоциями от дебюта за сборную России в матче с Катаром
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин поделился эмоциями от дебюта за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Катара. Россияне обыграли соперника со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

— Что испытываешь после дебюта за сборную России?
— В первую очередь — большую гордость. Я счастлив, что это случилось. Очень переживал, что на этом сборе могу не сыграть, и действительно очень ждал этого дня. Рад, что всё так сложилось: команда выиграла в Катаре, я дебютировал с хорошим соперником.

— Перед матчем не знал, что дебютируешь?
— Нет. Просто старался и выкладывался. Хотелось проявить себя, и вот — получил хорошее количество времени. Даже поучаствовал в некоторых игровых моментах, — сказал Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Материалы по теме
Александр Головин оценил дебют Матвея Лукина в сборной России в матче с Катаром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android