Защитник ЦСКА Лукин поделился эмоциями от дебюта за сборную России в матче с Катаром

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин поделился эмоциями от дебюта за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Катара. Россияне обыграли соперника со счётом 4:1.

— Что испытываешь после дебюта за сборную России?

— В первую очередь — большую гордость. Я счастлив, что это случилось. Очень переживал, что на этом сборе могу не сыграть, и действительно очень ждал этого дня. Рад, что всё так сложилось: команда выиграла в Катаре, я дебютировал с хорошим соперником.

— Перед матчем не знал, что дебютируешь?

— Нет. Просто старался и выкладывался. Хотелось проявить себя, и вот — получил хорошее количество времени. Даже поучаствовал в некоторых игровых моментах, — сказал Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.