Игрок «Крыльев Советов» Вадим Раков отреагировал на обвинения в зависимости от ставок

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков отреагировал на обвинения в зависимости от ставок. Напомним, в августе 2025 года в СМИ появились слухи о зависимости Ракова от ставок на спортивные события. Сообщалось, что Вадим, выступая за московский «Локомотив», увлекался ставками, в связи с чем железнодорожники приняли решение отдать его в аренду в «Крылья».

— Когда только начался сезон, в интернете появились слухи, что ты увлекаешься ставками. Как ты реагировал?

— Прочитал данную новость, но не обратил на неё внимания. Сразу же выкинул её из головы. Я продолжаю тренироваться и играть в футбол.

— Но это очень серьёзное обвинение в адрес футболиста.

— На тот момент я был на слуху, возглавлял бомбардирскую гонку в РПЛ. Какие-то недоброжелатели решили закинуть новость. Но считаю, что спортсмены должны быть готовы к этому, поэтому не обращал на это внимания, — приводит слова Ракова «Спорт-экспресс».

Раков перебрался в «Крылья Советов» на условиях годичной аренды в начале июля текущего года. В первых восьми турах Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 20-летний форвард отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.