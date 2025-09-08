Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Вадим Раков отреагировал на обвинения в зависимости от ставок

Игрок «Крыльев Советов» Вадим Раков отреагировал на обвинения в зависимости от ставок
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков отреагировал на обвинения в зависимости от ставок. Напомним, в августе 2025 года в СМИ появились слухи о зависимости Ракова от ставок на спортивные события. Сообщалось, что Вадим, выступая за московский «Локомотив», увлекался ставками, в связи с чем железнодорожники приняли решение отдать его в аренду в «Крылья».

— Когда только начался сезон, в интернете появились слухи, что ты увлекаешься ставками. Как ты реагировал?
— Прочитал данную новость, но не обратил на неё внимания. Сразу же выкинул её из головы. Я продолжаю тренироваться и играть в футбол.

— Но это очень серьёзное обвинение в адрес футболиста.
— На тот момент я был на слуху, возглавлял бомбардирскую гонку в РПЛ. Какие-то недоброжелатели решили закинуть новость. Но считаю, что спортсмены должны быть готовы к этому, поэтому не обращал на это внимания, — приводит слова Ракова «Спорт-экспресс».

Раков перебрался в «Крылья Советов» на условиях годичной аренды в начале июля текущего года. В первых восьми турах Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 20-летний форвард отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Игрок «Крыльев Советов» Раков поделился эмоциями от матча с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android