Вингер сборной Турции Дженгиз Ундер перешёл из «Фенербахче» в «Бешикташ» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026 и предусматривает право выкупа.

«Мы желаем Дженгизу Ундеру успехов в нашей славной футболке и с уважением представлять её публике», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

28-летний Дженгиз Ундер перебрался в «Фенербахче» из «Марселя» за € 15 млн летом 2023 года. Также турецкий вингер выступал за такие клубы, как «Рома», «Лестер», «Башакшехир» и «Лос-Анджелес». Напомним, ранее интерес к Ундеру проявляли клубы из России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7,5 млн.