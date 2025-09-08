«Связка с Кисляком работает». Круговой — о победе России над Катаром

Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал победу национальной команды над Катаром (4:1). а также отметил свою связку с Матвеем Кисляком — оба игрока на клубном уровне выступают за ЦСКА.

«Связка с Кисляком работает. Видишь, с «Краснодаром» не засчитали, тут засчитали.

Хороший матч сыграли. Сразу взяли инициативу, знали, к чему готовиться. Знали, что если не будем терять простые мячи, то будем владеть преимуществом, создавать моменты и заставлять соперника гореть.

У Батракова и Кисляка нет потолка, только начали свой путь. Хорошие футболисты очень. Им только удачи», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.