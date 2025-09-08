«Связка с Кисляком работает». Круговой — о победе России над Катаром
Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал победу национальной команды над Катаром (4:1). а также отметил свою связку с Матвеем Кисляком — оба игрока на клубном уровне выступают за ЦСКА.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Связка с Кисляком работает. Видишь, с «Краснодаром» не засчитали, тут засчитали.
Хороший матч сыграли. Сразу взяли инициативу, знали, к чему готовиться. Знали, что если не будем терять простые мячи, то будем владеть преимуществом, создавать моменты и заставлять соперника гореть.
У Батракова и Кисляка нет потолка, только начали свой путь. Хорошие футболисты очень. Им только удачи», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
