Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаттузо — о работе в сборной Италии: пока не могу сказать, был ли это правильный путь

Гаттузо — о работе в сборной Италии: пока не могу сказать, был ли это правильный путь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о своём решении возглавить национальную команду, а также рассказал об атмосфере вокруг сборной.

«Прежде чем подписать контракт со сборной, я чётко представлял, чем хочу заниматься. Сейчас не могу сказать, был ли это правильный путь или нет.

Для меня важно пробудить энтузиазм, дать игрокам возможность тренироваться с улыбкой на лице, не давя на них. Они проявили себя и доказали свою готовность, теперь нам нужно пожинать плоды своих усилий.

Хорошо, что вокруг нас такая атмосфера, но её нужно сохранить до следующего лета. Сейчас слишком легко рассуждать, это только первая неделя. Если она сохранится, значит, мы хорошо справились», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

В первом матче под руководством Гаттузо сборная Италии разгромила Эстонию (5:0).

Материалы по теме
Бастони высказался о главном тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android