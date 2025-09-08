Гаттузо — о работе в сборной Италии: пока не могу сказать, был ли это правильный путь

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о своём решении возглавить национальную команду, а также рассказал об атмосфере вокруг сборной.

«Прежде чем подписать контракт со сборной, я чётко представлял, чем хочу заниматься. Сейчас не могу сказать, был ли это правильный путь или нет.

Для меня важно пробудить энтузиазм, дать игрокам возможность тренироваться с улыбкой на лице, не давя на них. Они проявили себя и доказали свою готовность, теперь нам нужно пожинать плоды своих усилий.

Хорошо, что вокруг нас такая атмосфера, но её нужно сохранить до следующего лета. Сейчас слишком легко рассуждать, это только первая неделя. Если она сохранится, значит, мы хорошо справились», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

В первом матче под руководством Гаттузо сборная Италии разгромила Эстонию (5:0).