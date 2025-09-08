Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Зенита» с командой Ла Лиги может пройти в Испании — источник

Матч «Зенита» с командой Ла Лиги может пройти в Испании — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футбольный комментатор, телеведущий, журналист и бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков сообщил в своём телеграм-канале, что товарищеский матч между «Зенитом» и «Овьедо» может пройти в Испании. Ранее издание El Comercio предоставило информацию, что игра между командами состоится 11 или 12 октября. В эти даты на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пройдёт концерт певца Егора Крида.

«Как понимаю, ещё и в Испании», — написал Казаков в посте, посвящённому возможному матчу между «Зенитом» и «Овьедо».

На данный момент «Овьедо» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе три очка после трёх матчей. Недавно «Зенит» провёл товарищеский матч со швейцарским «Сьоном», обыграв его со счётом 5:3. В следующем туре Мир РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой».

Материалы по теме
Назван клуб Ла Лиги, который пытается организовать товарищеский матч с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android