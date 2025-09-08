Матч «Зенита» с командой Ла Лиги может пройти в Испании — источник

Российский футбольный комментатор, телеведущий, журналист и бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков сообщил в своём телеграм-канале, что товарищеский матч между «Зенитом» и «Овьедо» может пройти в Испании. Ранее издание El Comercio предоставило информацию, что игра между командами состоится 11 или 12 октября. В эти даты на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пройдёт концерт певца Егора Крида.

«Как понимаю, ещё и в Испании», — написал Казаков в посте, посвящённому возможному матчу между «Зенитом» и «Овьедо».

На данный момент «Овьедо» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе три очка после трёх матчей. Недавно «Зенит» провёл товарищеский матч со швейцарским «Сьоном», обыграв его со счётом 5:3. В следующем туре Мир РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой».