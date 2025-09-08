«Мечты становятся реальностью!» Лукин — о встрече с Головиным в сборной России

Защитник сборной России Матвей Лукин высказался о совместной игре за национальную команду с хавбеком «Монако» Александром Головиным. Накануне российская сборная разгромила в товарищеском матче Катар (4:1).
— Перед матчами сборной появился коллаж с твоими фото с Головиным: из детства и нынешнего времени. Что значит для тебя встреча с Александром в одной команде?
— Это значит, что мечты могут становиться реальностью, если в это верить и работать. Хочется оставить посыл маленьким детям, которые занимаются футболом и думают, что это нереально, перестают верить. Продолжайте трудиться, верить в себя! Если делать всё правильно и отдаваться своему любимому делу, рано или поздно вы дойдёте до того, о чём мечтаете. Футбол это, хоккей, баскетбол — неважно, — сказал Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.
