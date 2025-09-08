Матвей Кисляк: сильно кайфанул от игры с Батраковым и Головиным в одном составе
Полузащитник сборной России Матвей Кисляк поделился впечатлениями от игры вместе с Алексеем Батраковым и Александром Головиным в товарищеском матче с национальной командой Катара (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Сильно кайфанул от игры с Батраковым и Головиным в одном составе, да и от игры в целом. Хорошо, что победили. Отличный матч провели», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).
В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).
