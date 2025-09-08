Тренер «Родины» Диас — о победе над «Енисеем»: зол на команду за последние 20-25 минут

Новый главный тренер московской «Родины» Хуан Диас прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Лиги PARI с красноярским «Енисеем» (2:0).

«Это была сложная игра – как и все игры в этой лиге. Мне очень понравился первый тайм, наши футболисты играли на высоких скоростях. Во втором тайме мы имели много моментов и могли заканчивать игру ещё раньше. За последние 20-25 минут матча я немного зол на нашу команду. Мы должны чувствовать ритм: не только атаковать, но и уметь контролировать мяч», — приводит слова Диаса официальный сайт клуба.

Таким образом, «Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 13 и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» находится на 11-й строчке. В активе команды девять очков в девяти матчах.