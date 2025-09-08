Главный тренер Катара Лопетеги оценил уровень сборной России

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги оценил уровень национальной команды России после товарищеского матча в Эр-Райяне. Встреча прошла накануне, 7 сентября. Россияне разгромили катарцев со счётом 4:1.

«Сборная России — очень сильная европейская команда. У них в составе очень-очень много вариантов среди игроков. Сейчас они не играют в официальных соревнованиях, поэтому используют такие матчи, как с нами — Катаром, с очень большой мотивацией», — сказал Лопетеги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в октябре сборная России проведёт товарищеские матчи с Ираном и Боливией.