Главный тренер Катара Лопетеги оценил уровень сборной России
Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги оценил уровень национальной команды России после товарищеского матча в Эр-Райяне. Встреча прошла накануне, 7 сентября. Россияне разгромили катарцев со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Сборная России — очень сильная европейская команда. У них в составе очень-очень много вариантов среди игроков. Сейчас они не играют в официальных соревнованиях, поэтому используют такие матчи, как с нами — Катаром, с очень большой мотивацией», — сказал Лопетеги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, в октябре сборная России проведёт товарищеские матчи с Ираном и Боливией.
