Онана будет зарабатывать в «Трабзонспоре» больше, чем в «МЮ» — Романо

Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана будет зарабатывать в «Трабзонспоре» больше, чем в английском клубе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее сообщалось, что вратарь перейдёт в турецкую команду на правах аренды.

По информации источника, турецкий клуб будет платить камерунцу ту же зарплату, что и «Манчестер Юнайтед», а также дополнительные бонусы. Помимо этого, Онана получит подписной бонус после завершения перехода. Отмечается, что об аренде будет официально объявлено на этой неделе.

В минувшем сезоне 29-летний Онана провёл 50 матчей во всех турнирах, из которых 11 завершил «на ноль». Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 25 млн.