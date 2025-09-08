Скидки
Главная Футбол Новости

Названы претенденты на приз лучшему игроку двух первых месяцев в РПЛ

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги назвала имена претендентов на звание лучшего игрока первых двух месяцев нового сезона высшего дивизиона.

На награду по итогам заключительных летних месяцев претендуют следующие футболисты:

Алексей Батраков, «Локомотив» (семь матчей, семь голов, две голевые передачи);
Мирлинд Даку, «Рубин» (семь матчей, шесть голов, одна передача);
Вадим Раков, «Крылья Советов» (семь матчей, пять голов, две передачи);
Дмитрий Воробьёв, «Локомотив» (шесть матчей, пять голов);
Брайан Хиль, «Балтика» (семь матчей, пять голов);
Эдуард Сперцян, «Краснодар» (семь матчей, четыре гола, восемь передач);
Матвей Кисляк, ЦСКА (семь матчей, два гола, три передачи).

Победителя определят по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

