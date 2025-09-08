Скидки
Главная Футбол Новости

Лукин — о вызове в сборную России: ем на базе ЦСКА, а меня все резко с чем-то поздравляют

Лукин — о вызове в сборную России: ем на базе ЦСКА, а меня все резко с чем-то поздравляют
Комментарии

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную России. Футболист вошёл в состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Он дебютировал за национальную команду в матче с Катаром (4:1).

— Когда узнал о вызове в сборную, где ты был и что делал?
— Я был на базе ЦСКА, после тренировки мы сидели и кушали всей командой. Меня резко начинают поздравлять — а я не понимаю, с чем. Потом смотрю список. Мне было очень приятно. Сначала я очень ждал вызова, потом — дебюта. Этот день настал, — сказал Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

