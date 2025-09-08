В ФИФА обсуждают проведение футбольного матча между сборными России и США

В руководстве ФИФА обсуждают проведение футбольного товарищеского матча между национальными командами России и США, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Источник отмечает, что в некоторых американских кругах такая возможность действительно рассматривается.

Напомним, все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Так, в сентябре россияне сыграли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).

В октябре команда Валерия Карпина встретится с Ираном и Боливией.