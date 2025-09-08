Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ФИФА обсуждают проведение футбольного матча между сборными России и США

В ФИФА обсуждают проведение футбольного матча между сборными России и США
Комментарии

В руководстве ФИФА обсуждают проведение футбольного товарищеского матча между национальными командами России и США, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Источник отмечает, что в некоторых американских кругах такая возможность действительно рассматривается.

Напомним, все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Так, в сентябре россияне сыграли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).

В октябре команда Валерия Карпина встретится с Ираном и Боливией.

Материалы по теме
Россия U21 — Саудовская Аравия U23: текстовая трансляция матча начнётся в 14:15 мск
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android