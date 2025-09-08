Мбаппе: «Реал» многое вынес из прошлого сезона, теперь пора показать, чему мы научились

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оценил старт «сливочных» в новом сезоне испанской Ла Лиги, а также заявил, что команда многому научилась после прошлого сезона. Напомним, «Реал» занял второе место в чемпионате в сезоне-2024/2025. В новом сезоне подопечные Хаби Алонсо стартовали с трёх побед подряд.

«Наш старт был хорошим, с тремя победами. Конечно, это очень хорошо, но нам нужно совершенствоваться. Нам нужно продолжать работать, потому что мы знаем, как трудно завоёвывать титулы, а это то, чего мы хотим. Мы на правильном пути и только начинаем долгий путь, но цель всегда одна: завоёвывать титулы. Чтобы достичь этого, мы стараемся двигаться шаг за шагом.

Я думаю, что мы многое вынесли из прошлого сезона, но теперь пришло время показать, чему мы научились. Конечно, это займёт время. Этот сезон очень важен для клуба, но мы также приближаемся к чемпионату мира, поэтому он важен для всех игроков, которые хотят туда попасть, включая меня», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на программу Telefoot.