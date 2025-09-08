Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Лукин рассказал, какой сюрприз ему сделала семья после дебютного вызова в сборную России

Комментарии

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин рассказал, какой сюрприз ему сделала семья после дебютного вызова в сборную России.

Кто произнёс самые ценные слова перед поездкой в сборную России?
— Моя семья. Они приехали ко мне домой сюрпризом, я об этом не знал. И сказали такие душевные слова о том, что я всю жизнь к этому шёл, мечтал, говорил каждый день. Говорили: «Теперь мечта может стать реальностью. Продолжай работать». Для меня это маленький шажок в футболе — уверен, что дальше будут ещё большие задачи и мечты, — сказал Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

