Пименов обозначил лучшие качества полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка

Бывший российский нападающий Руслан Пименов высоко оценил игру полузащитника ЦСКА 20‑летнего Матвея Кисляка. Накануне сборная России разгромила Катар (4:1) в товарищеском матче, Кисляк стал автором одного из голов команды Валерия Карпина и был признан лучшим игроком встречи.

«Кисляк уже вырос в элитного полузащитника. У него нет слабых мест на поле. Он хорошо ускоряется и поддерживает атаку вторым темпом. Он умеет играть головой, а у нас в РПЛ этот элемент традиционно «хромает». Умеет читать игру и качественно сыграть на опережение, чего опять‑таки российским футболистам не хватает. Всегда нацелен пасовать вперёд и разгонять атаку. Он не из тех центральных полузащитников, которые постоянно смотрят назад, на свои ворота. Это крутой игрок, способный решать матчи», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Матвей Кисляк провёл за сборную России пять матчей, в которых сумел отметиться одним забитым мячом. В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).