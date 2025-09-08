Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Пименов обозначил лучшие качества полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка

Аудио-версия:
Бывший российский нападающий Руслан Пименов высоко оценил игру полузащитника ЦСКА 20‑летнего Матвея Кисляка. Накануне сборная России разгромила Катар (4:1) в товарищеском матче, Кисляк стал автором одного из голов команды Валерия Карпина и был признан лучшим игроком встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Кисляк уже вырос в элитного полузащитника. У него нет слабых мест на поле. Он хорошо ускоряется и поддерживает атаку вторым темпом. Он умеет играть головой, а у нас в РПЛ этот элемент традиционно «хромает». Умеет читать игру и качественно сыграть на опережение, чего опять‑таки российским футболистам не хватает. Всегда нацелен пасовать вперёд и разгонять атаку. Он не из тех центральных полузащитников, которые постоянно смотрят назад, на свои ворота. Это крутой игрок, способный решать матчи», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Матвей Кисляк провёл за сборную России пять матчей, в которых сумел отметиться одним забитым мячом. В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

