Агент Тюкавина: страх после травмы — это не про Костю

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о готовности своего клиента после восстановления от травмы.

«Костя уже месяц тренируется с командой без ограничений. Сейчас сыграл товарищеский матч. Физически он готов, эмоционально — рвётся в бой. Если будет шанс, он обязательно им воспользуется. Костя сразу поехал на операцию, тренировался по два-три раза в день. Старался набрать кондиции. Страх после травмы — это не про него. Я сам собираюсь на игру «Динамо» со «Спартаком», потому что интуиция подсказывает, что в этом матче Тюкавин должен вернуться на поле», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Спартаком» состоится 13 сентября.

Напомним, Тюкавин получил травму в 19-м туре прошлого сезона чемпионата с «Ростовом» (1:1). Форвард выступает за «Динамо» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.