Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
Португальский специалист Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана. Об этом сообщил официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Ранее Сантуш возглавлял «Бешикташ», «Бенфику», «Спортинг», «Порту», ПАОК, АЕК, «Панатинаикос», а также сборные Португалии, Греции и Польши.

«Контракт между руководством АФФА и португальским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Главный тренер сборной Азербайджана U21 Айхан Аббасов будет руководить нашей национальной командой в отборочном матче к чемпионату мира — 2026 с Украиной», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

В 1-м туре отбора к ЧМ-2026 сборная Азербайджана разгромно проиграла Исландии (0:5) и сейчас занимает последнее место в таблице группы D, где также выступают Франция и Украина. Встреча с украинской национальной командой состоится 9 сентября.

