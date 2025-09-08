Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Португальский специалист Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана. Об этом сообщил официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Ранее Сантуш возглавлял «Бешикташ», «Бенфику», «Спортинг», «Порту», ПАОК, АЕК, «Панатинаикос», а также сборные Португалии, Греции и Польши.

«Контракт между руководством АФФА и португальским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Главный тренер сборной Азербайджана U21 Айхан Аббасов будет руководить нашей национальной командой в отборочном матче к чемпионату мира — 2026 с Украиной», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

В 1-м туре отбора к ЧМ-2026 сборная Азербайджана разгромно проиграла Исландии (0:5) и сейчас занимает последнее место в таблице группы D, где также выступают Франция и Украина. Встреча с украинской национальной командой состоится 9 сентября.