Попов: Казахстану нужны специалисты, которые поднимут футбол на европейский уровень

Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Попов высказался о выступлениях национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира — 2026. Казахстан занимает четвёртое место в группе J с тремя очками в пяти матчах. Ранее стало известно, что Али Алиев подал в отставку с поста главного тренера национальной команды.

«Очередной не лучший старт сборной Казахстана, новая отставка. Связано это с уровнем футболистов и тренерскими кадрами. Нужны специалисты, которые будут поднимать футбол на европейский уровень. Пока этим не займутся системно, ничего не получится. Когда я был в сборной, были футболисты хорошего уровня, можно было играть.

Не всё получалось, но мы не проигрывали Германии или Бельгии в пух и прах. Тренеры нужны, а как их найти — сложный вопрос. Их должны воспитывать преподаватели хорошего уровня. Проблема на первых уровнях — в детском футболе и тренерах», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.