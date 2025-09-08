«Если травма, заменить некому». Газинский назвал игрока, от которого зависит «Краснодар»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский согласился с утверждением, что чёрно-зелёные являются командой, зависимой от нападающего Джона Кордобы. В нынешнем сезоне колумбиец провёл 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

— Нет ощущения, что «Краснодар» стал слишком зависим от эмоционального Кордобы?

— Всё подстроено под него, это так. На установках Мусаев акцентировал внимание: «Если нет адресата — ищите Кордобу. Он цепляется, скидывает, а фланги забегают». Не дай бог травма — заменить некому. Это все понимают, но где найти такого же? — приводит слова Газинского Sport24.

«Краснодар» после первых восьми туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.