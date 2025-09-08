Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я завёл нового друга». Криштиану Роналду тепло отозвался о болельщике из Армении

«Я завёл нового друга». Криштиану Роналду тепло отозвался о болельщике из Армении
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду тепло отозвался о болельщике из Армении, который выводил его на поле перед игрой отборочного раунда чемпионата мира — 2026. Мальчик, использующий слуховой аппарат, с восхищением смотрел на опытного футболиста, несколько раз обернулся к нему, когда команды стояли во время исполнения гимнов. В какой-то момент он заплакал, в то время как Роналду подбодрил мальчика улыбкой, показывал ему большой палец и обнял его.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 61'    

«Вчера я завёл нового друга. Благодарен за любовь и поддержку каждый день. И надеюсь, что каждый сможет следовать за своими мечтами!» – написал Криштиану в социальной сети X и опубликовал видео с мальчиком.

Фото: Кадры из видео, опубликованного Роналду в социальной сети X

Фото: Кадры из видео, опубликованного Роналду в социальной сети X

Фото: Кадры из видео, опубликованного Роналду в социальной сети X

Матч между Португалией и Арменией состоялся в субботу, 6 сентября, и завершился разгромной победой португальцев со счётом 5:0. Роналду оформил в этой встрече дубль.

Материалы по теме
Экс-нападающий сборной Армении Авалян: стыдно за игру с Португалией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android