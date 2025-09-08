«Я завёл нового друга». Криштиану Роналду тепло отозвался о болельщике из Армении

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду тепло отозвался о болельщике из Армении, который выводил его на поле перед игрой отборочного раунда чемпионата мира — 2026. Мальчик, использующий слуховой аппарат, с восхищением смотрел на опытного футболиста, несколько раз обернулся к нему, когда команды стояли во время исполнения гимнов. В какой-то момент он заплакал, в то время как Роналду подбодрил мальчика улыбкой, показывал ему большой палец и обнял его.

«Вчера я завёл нового друга. Благодарен за любовь и поддержку каждый день. И надеюсь, что каждый сможет следовать за своими мечтами!» – написал Криштиану в социальной сети X и опубликовал видео с мальчиком.

Фото: Кадры из видео, опубликованного Роналду в социальной сети X

Матч между Португалией и Арменией состоялся в субботу, 6 сентября, и завершился разгромной победой португальцев со счётом 5:0. Роналду оформил в этой встрече дубль.