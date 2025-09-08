Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Попов: «Кайрат» радуется выходу в ЛЧ, но давайте попробуем обыграть «Реал»

Алексей Попов: «Кайрат» радуется выходу в ЛЧ, но давайте попробуем обыграть «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной Казахстана Алексей Попов поделился мыслями о выступлениях «Кайрата», вышедшего в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

— Почему результаты сборной Казахстана так контрастируют с успешным выступлением «Кайрата» в еврокубках?
— Там играют легионеры, не только футболисты из Казахстана. На этом уровне они могут выйти в группу Лиги чемпионов, хотя это тоже очень тяжело. Но важно, как «Кайрат» сыграет в этой самой ЛЧ. Получил пирожок — захотел торт. Постоянно нужно ставить задачи всё выше. Весь Казахстан радуется выходу в Лигу чемпионов, но давайте и дальше зацепимся, «Реал» попробуем обыграть, — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В рамках общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет со «Спортингом» (в гостях 18 сентября), с мадридским «Реалом» (дома 30 сентября), с «Пафосом» (дома 21 октября), с «Интером» (в гостях 5 ноября), с «Копенгагеном» (в гостях 26 ноября), с «Олимпиакосом» (дома 9 декабря), с «Брюгге» (дома 20 января) и с «Арсеналом» (в гостях 28 января).

Материалы по теме
Сменивший Черчесова в Казахстане Алиев подал в отставку после поражения 0:6 от Бельгии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android