Алексей Попов: «Кайрат» радуется выходу в ЛЧ, но давайте попробуем обыграть «Реал»

Бывший игрок сборной Казахстана Алексей Попов поделился мыслями о выступлениях «Кайрата», вышедшего в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

— Почему результаты сборной Казахстана так контрастируют с успешным выступлением «Кайрата» в еврокубках?

— Там играют легионеры, не только футболисты из Казахстана. На этом уровне они могут выйти в группу Лиги чемпионов, хотя это тоже очень тяжело. Но важно, как «Кайрат» сыграет в этой самой ЛЧ. Получил пирожок — захотел торт. Постоянно нужно ставить задачи всё выше. Весь Казахстан радуется выходу в Лигу чемпионов, но давайте и дальше зацепимся, «Реал» попробуем обыграть, — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В рамках общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет со «Спортингом» (в гостях 18 сентября), с мадридским «Реалом» (дома 30 сентября), с «Пафосом» (дома 21 октября), с «Интером» (в гостях 5 ноября), с «Копенгагеном» (в гостях 26 ноября), с «Олимпиакосом» (дома 9 декабря), с «Брюгге» (дома 20 января) и с «Арсеналом» (в гостях 28 января).