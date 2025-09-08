Игрок ЦСКА Лукин: приятно, что легенда и кумир Игорь Акинфеев пишет про меня в свой канал

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин отреагировал на поздравление от голкипера армейцев Игоря Акинфеева с дебютом в составе сборной России. Лукин накануне провёл первый матч за национальную команду, выйдя на поле в игре с Катаром (4:1).

— Сначала от Игоря Владимировича было много шуток после вызова в сборную, потом, конечно, пожелал удачи (улыбается). Мне приятно, что легенда российского футбола, по-настоящему кумир для меня и многих мальчиков, пишет в свой канал про меня — обычного парня, который всю жизнь мечтал об этом. Когда приеду в клуб, поблагодарю его, — сказал Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.