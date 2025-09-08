Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Лукин: приятно, что легенда и кумир Игорь Акинфеев пишет про меня в свой канал

Игрок ЦСКА Лукин: приятно, что легенда и кумир Игорь Акинфеев пишет про меня в свой канал
Комментарии

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин отреагировал на поздравление от голкипера армейцев Игоря Акинфеева с дебютом в составе сборной России. Лукин накануне провёл первый матч за национальную команду, выйдя на поле в игре с Катаром (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

— Сначала от Игоря Владимировича было много шуток после вызова в сборную, потом, конечно, пожелал удачи (улыбается). Мне приятно, что легенда российского футбола, по-настоящему кумир для меня и многих мальчиков, пишет в свой канал про меня — обычного парня, который всю жизнь мечтал об этом. Когда приеду в клуб, поблагодарю его, — сказал Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

