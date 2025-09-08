Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Губерниев: с Иорданией не видели горящих глаз сборной России, а с Катаром — с первых минут

Аудио-версия:
Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался по итогам товарищеских матчей сборной России с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«У сборной в гостях получается лучше, потому что дома то ли атмосфера мандража, то ли команда просто не успела собраться. Самое главное, что горящих глаз с Иорданией мы не видели, а с Катаром — с самых первых минут. Футболисты совсем по-другому отнеслись: побежали, заиграли в пас, били по воротам. Здорово, что команда встрепенулась в гостевом матче и подарила радость людям. Однако в домашних играх мы пробуксовываем.

Люди приходят на стадион, хотят видеть сборную и результат — с этим спортсмен не всегда может справляться. Тренеру виднее, но классно, что сборная сделала выводы. Батраков и Кисляк — главные звёзды, играющие у нас», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Главный тренер Катара Лопетеги оценил уровень сборной России
Новости. Футбол
