Губерниев: с Иорданией не видели горящих глаз сборной России, а с Катаром — с первых минут

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался по итогам товарищеских матчей сборной России с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).

«У сборной в гостях получается лучше, потому что дома то ли атмосфера мандража, то ли команда просто не успела собраться. Самое главное, что горящих глаз с Иорданией мы не видели, а с Катаром — с самых первых минут. Футболисты совсем по-другому отнеслись: побежали, заиграли в пас, били по воротам. Здорово, что команда встрепенулась в гостевом матче и подарила радость людям. Однако в домашних играх мы пробуксовываем.

Люди приходят на стадион, хотят видеть сборную и результат — с этим спортсмен не всегда может справляться. Тренеру виднее, но классно, что сборная сделала выводы. Батраков и Кисляк — главные звёзды, играющие у нас», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.