Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Тренер «Балтики» Талалаев: побеждать в Первой лиге и в РПЛ — в принципе одинаково

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о состоянии футболистов команды в преддверии матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также поделился мыслями о победном опыте калининградцев.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Мне не очень нравится, когда говорят, что у «Балтики» отсутствует выигрышный опыт. На мой взгляд, побеждать в Первой лиге и в РПЛ — в принципе одинаково. Нужно выходить на поле и обыгрывать любого соперника, и необходимо это делать на длинной дистанции. У нас такого опыта предостаточно, мы как‑то справлялись.

Думаю, мои футболисты будут в хорошем психоэмоциональном тонусе и подойдут к «Зениту» в нужном состоянии с точки зрения психофизиологии. А вот функциональное состояние — большой вопрос. Приложим усилия, чтобы они были уверены, что можно играть с «Зенитом» и можно его обыгрывать», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» и «Зенит» сыграют друг с другом в первом матче после паузы на сборные. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде 14 сентября.

Геннадий Орлов: Талалаев напоминает мне Лобановского — такой же педант
