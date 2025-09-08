Защитник сборной России Лукин прокомментировал победу над сборной Катара

Защитник сборной России Матвей Лукин высказался о победе российской национальной команды в товарищеском матче с Катаром. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

— А как оценишь сборную Катара?

— Это очень квалифицированная команда, и мы знали, что будет непросто. Но я считаю, что сегодня мы провели очень хороший матч и заслуженно победили.

— Некоторые считали, что Катар посильнее Иордании.

— Не сказал бы, что Иордания слабее, — у нас было два сильных соперника. Мы уже разобрали игру с Иорданией и сделали работу над ошибками. Поэтому и получился такой матч с Катаром, — сказал Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.