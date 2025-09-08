Защитник сборной России Лукин прокомментировал победу над сборной Катара
Защитник сборной России Матвей Лукин высказался о победе российской национальной команды в товарищеском матче с Катаром. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
— А как оценишь сборную Катара?
— Это очень квалифицированная команда, и мы знали, что будет непросто. Но я считаю, что сегодня мы провели очень хороший матч и заслуженно победили.
— Некоторые считали, что Катар посильнее Иордании.
— Не сказал бы, что Иордания слабее, — у нас было два сильных соперника. Мы уже разобрали игру с Иорданией и сделали работу над ошибками. Поэтому и получился такой матч с Катаром, — сказал Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.
