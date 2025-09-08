Круговой выступил с заявлением по итогам матча России с Катаром
Поделиться
Защитник сборной России Данил Круговой выступил с заявлением по итогам матча с национальной командой Катара. Игра состоялась накануне, 7 сентября, в Катаре. Российская сборная добыла победу с разгромным счётом 4:1. На матче в качестве гостя присутствовал экс-футболист «Зенита» Клаудиньо, который ныне выступает за катарский «Аль-Садд».
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Отличная поездка! Надеюсь, что у болельщиков такие же эмоции, как и у нас всех после игры. Круто собираться такой бандой и творить на поле!
Рад был видеть Клаудиньо и не представляю, как он играет тут каждую неделю! Нам такой жары хватило на год вперёд. Теперь весь фокус на ЦСКА!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
13:47
-
13:35
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:20
-
13:10
-
13:07
-
13:05
-
13:05
-
12:55
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:31
-
12:30
-
12:24
-
12:09
-
12:00
-
11:55
-
11:44
-
11:42
-
11:40
-
11:31
-
11:28
-
11:22
-
11:15
-
11:12
-
11:10
-
11:01
-
10:53
-
10:46
-
10:46
-
10:40
-
10:33