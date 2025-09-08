Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Круговой выступил с заявлением по итогам матча России с Катаром

Комментарии

Защитник сборной России Данил Круговой выступил с заявлением по итогам матча с национальной командой Катара. Игра состоялась накануне, 7 сентября, в Катаре. Российская сборная добыла победу с разгромным счётом 4:1. На матче в качестве гостя присутствовал экс-футболист «Зенита» Клаудиньо, который ныне выступает за катарский «Аль-Садд».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Отличная поездка! Надеюсь, что у болельщиков такие же эмоции, как и у нас всех после игры. Круто собираться такой бандой и творить на поле!

Рад был видеть Клаудиньо и не представляю, как он играет тут каждую неделю! Нам такой жары хватило на год вперёд. Теперь весь фокус на ЦСКА!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

