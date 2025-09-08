Скидки
Дмитрий Губерниев высказался о возможном матче между сборными России и США

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном товарищеском матче между футбольными сборными России и США. Ранее о возможности проведения такой встречи сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Будет хорошо, если футбол объединит вокруг себя ещё и политиков. Это будет ещё один матч в череде товарищеских. Турнирной подоплёки нет никакой, но, поскольку громкая вывеска, может, политики будут более открыты друг к другу. С этой точки зрения значение матча огромное. Однако с турнирной — ещё один соперник, с которым мы сыграем не в рамках какого-то отборочного матча, а контрольного.

Отстранение-то будет продолжаться. Мы сыграем с американцами, будучи отстранёнными. В этом главная подоплёка. Это большой шаг, чтобы политики подтянулись к футболу, но шаги для нашего возвращения должны быть сделаны в другом направлении. Но эти дороги могут совпадать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

