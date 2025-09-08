Алексей Попов: возможно, Уразбахтин скоро станет одним из лучших тренеров Казахстана

Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Попов высказался о выходе «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф действующие чемпионы Казахстана одолели шотландский «Селтик» (0:0, 0:0 (3::2 пен.)) в двухматчевом противостоянии.

«Не смотрел матчи с «Селтиком», но у шотландцев команда стоит во много раз больше. Не знаю, повезло «Кайрату» или нет, но это не может быть простым везением. Всё равно игра выстроена правильно, а играют футболисты, которые в России не пригодились. Естественно, всё это от тренера. Возможно, скоро Уразбахтин будет одним из лучших в Казахстане. Но надо смотреть, как «Кайрат» выступит в Лиге чемпионов. Да, у нас нет Мбаппе, но, если играть в современный и быстрый футбол, всё возможно», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.