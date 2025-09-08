Скидки
Александр Соболев опубликовал фото с грибами

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал фотографию из леса. Футболист провёл свой выходной, собирая грибы. На снимке Соболев похвастался своим «урожаем» — ему удалось собрать корзину и маленькое ведро грибов.

«Выходной в лесу», — написал Соболев под фотографией в своём телеграм-канале.

Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. В санкт-петербургский клуб российский форвард перешёл из «Спартака». В прошлом сезоне Александр провёл 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи. В новом сезоне Соболев забил три мяча в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отдал один голевой пас.

