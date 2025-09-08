Защитник ЦСКА Лукин — о травме Глебова: Кирилл быстро бегает и восстанавливается

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин высказался о травме своего одноклубника Кирилла Глебова в расположении сборной России.

— Кирилл Глебов получил травму в дебютном матче за сборную. Он сильно расстроился?

— Обидно потерять такого качественного футболиста. Мы все его поддержали, желали скорейшего выздоровления. Когда приедем в клуб, пообщаемся с Кириллом. Думаю, что восстановление пройдёт быстрее, чем планируется, потому что рядом с ним хорошие и добрые люди. Все желаем Кириллу здоровья.

— Он ведь действительно всегда быстро восстанавливается.

— Да! Быстро бегает и быстро восстанавливается. Такой он парнишка, — сказал Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.