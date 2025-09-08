Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Матвей Лукин: в матчах за ЦСКА буду делать всё, чтобы снова оказаться в сборной России

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин заявил, что сделает всё возможное ради того, чтобы его снова вызвали в сборную России по футболу. Накануне футболист армейцев дебютировал за национальную команду, сыграв в матче со сборной Катара. Встреча проходила 7 сентября и завершилась победой подопечных Валерия Карпина с разгромным счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Я буду делать всё возможное в матчах за ЦСКА, чтобы снова оказаться в списке сборной России. Для меня это всё так же остаётся мечтой: держать уровень и попадать в команду», — сказал Матвей Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

