Матвей Лукин: в матчах за ЦСКА буду делать всё, чтобы снова оказаться в сборной России
Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин заявил, что сделает всё возможное ради того, чтобы его снова вызвали в сборную России по футболу. Накануне футболист армейцев дебютировал за национальную команду, сыграв в матче со сборной Катара. Встреча проходила 7 сентября и завершилась победой подопечных Валерия Карпина с разгромным счётом 4:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Я буду делать всё возможное в матчах за ЦСКА, чтобы снова оказаться в списке сборной России. Для меня это всё так же остаётся мечтой: держать уровень и попадать в команду», — сказал Матвей Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.
