Матвей Лукин: в матчах за ЦСКА буду делать всё, чтобы снова оказаться в сборной России

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин заявил, что сделает всё возможное ради того, чтобы его снова вызвали в сборную России по футболу. Накануне футболист армейцев дебютировал за национальную команду, сыграв в матче со сборной Катара. Встреча проходила 7 сентября и завершилась победой подопечных Валерия Карпина с разгромным счётом 4:1.

«Я буду делать всё возможное в матчах за ЦСКА, чтобы снова оказаться в списке сборной России. Для меня это всё так же остаётся мечтой: держать уровень и попадать в команду», — сказал Матвей Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.