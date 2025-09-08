Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе: сборная Франции стала гораздо сильнее, чем была в 2022 году

Килиан Мбаппе: сборная Франции стала гораздо сильнее, чем была в 2022 году
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями от начала отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, а также мыслями о силе нынешнего состава национальной команды.

«Это особенное событие, потому что мы возвращаемся в сборную Франции ​​на новый сезон. Впереди большое приключение — чемпионат мира 2026 года. Поэтому эта квалификация — особенный момент. Мы это осознаём и полны решимости.

Многие из нас хотят стать чемпионами мира. Мы стали гораздо сильнее, чем были в 2022 году. Это показывает, что многие хотят носить эту майку. Мы хотим выиграть этот турнир, который для нас особенный. Мы хотим в итоге победить в нём», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на программу Telefoot.

