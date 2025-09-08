Скидки
Главная Футбол Новости

Круговой — о дебюте Сантоса за Бразилию: теперь не будут так просто раздавать гражданство

Круговой — о дебюте Сантоса за Бразилию: теперь не будут так просто раздавать гражданство
Комментарии

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался о дебюте капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии. Защитник вышел на поле с первых минут в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года с Чили (3:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Гимарайнс – 76'    

«Скорее всего, у него была мечта — играть за сборную Бразилии. Он же родом из Бразилии — это логично. Я его желание понимаю. Не понимаю, зачем было получать российское гражданство. Думаю, сейчас сделают выводы те, кто находятся выше. И теперь не будут так просто раздавать гражданство», — приводит слова Кругового «РИА Новости Спорт».

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Бразилец имеет российское гражданство.

