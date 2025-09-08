Матвей Сафонов высказался об условиях проведения матча сборных России и Катара
Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов назвал комфортными условия проведения товарищеского матча с национальной командой Катара (4:1). Встреча состоялась накануне, 7 сентября.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Думал, что будет хуже, но ещё за день до матча на тренировке мы поняли, что будет приемлемая температура во время игры. Более-менее комфортно было вне стадиона. Поддержка болельщиков супер, играли как будто дома», — приводит слова Сафонова ТАСС.
Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С тех пор сборные России проводят только товарищеские матчи.
