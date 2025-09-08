Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов высказался об условиях проведения матча сборных России и Катара

Матвей Сафонов высказался об условиях проведения матча сборных России и Катара
Комментарии

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов назвал комфортными условия проведения товарищеского матча с национальной командой Катара (4:1). Встреча состоялась накануне, 7 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Думал, что будет хуже, но ещё за день до матча на тренировке мы поняли, что будет приемлемая температура во время игры. Более-менее комфортно было вне стадиона. Поддержка болельщиков супер, играли как будто дома», — приводит слова Сафонова ТАСС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С тех пор сборные России проводят только товарищеские матчи.

Материалы по теме
«На ЧМ поборолись бы за выход из группы». Карпин и игроки России — после разгрома Катара
«На ЧМ поборолись бы за выход из группы». Карпин и игроки России — после разгрома Катара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android