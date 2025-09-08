Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Игрок «Спартака» Дмитриев: Станкович, как и все мы, хочет стать чемпионом

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович хочет привести команду к победе в Мир Российской Премьер-Лиге. Станкович возглавил «Спартак» летом прошлого года.

– Как бы описал Станковича?
– Он очень целеустремлённый, думает только о победе и первом месте. Станкович хочет становиться чемпионом, как и мы все. Деян эмоциональный, но это спорт. Тут тяжело всегда быть спокойным, — приводит слова Дмитриева Metaratings.

После восьми стартовых туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» набрал 11 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» красно-белые отстают на пять очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с московским «Динамо» на выезде.

