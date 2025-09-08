Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Барриос высказался об идее ужесточения лимита на легионеров

Игрок «Зенита» Барриос высказался об идее ужесточения лимита на легионеров
Комментарии

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос об идее ужесточения лимита на легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах ограничить с 2028 года в Мир РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке.

«Сейчас мы сосредоточены на предстоящем матче РПЛ. То, что будет в следующем сезоне, придётся принимать как есть. Поэтому готовимся к играм и ждём, что будет дальше», — приводит слова Барриоса Metaratings.

Напомним, на текущий момент клубы высшего российского дивизиона могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

Материалы по теме
Вильмар Барриос прокомментировал победу «Зенита» над швейцарским «Сьоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android