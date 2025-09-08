Игрок «Зенита» Барриос высказался об идее ужесточения лимита на легионеров

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос об идее ужесточения лимита на легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах ограничить с 2028 года в Мир РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке.

«Сейчас мы сосредоточены на предстоящем матче РПЛ. То, что будет в следующем сезоне, придётся принимать как есть. Поэтому готовимся к играм и ждём, что будет дальше», — приводит слова Барриоса Metaratings.

Напомним, на текущий момент клубы высшего российского дивизиона могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.