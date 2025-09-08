Ринат Дасаев оценил инициативу провести матч между сборными России и США

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказался о возможном товарищеском матче между национальными командами России и США. Ранее о возможности проведения такой встречи сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Почему бы не провести матч сборных России и США? Хорошая инициатива, будет интересная игра. Спорт выступает объединяющим фактором», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Так, в сентябре россияне сыграли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).