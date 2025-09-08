Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Суд в Москве взыскал с капитана «Спартака» Зобнина задолженность за капремонт дома

Суд в Москве взыскал с капитана московского «Спартака» Романа Зобнина задолженность за капитальный ремонт жилого дома. Футболисту пришлось заплатить 22,5 тыс. рублей. В суд на Зобнина подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Футболист не погашал задолженность за капремонт.

«Взыскать с Зобнина Романа Сергеевича в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы задолженность по взносам на капитальный ремонт за период с 1.05.2024 года по 31.10.2024 года… всего на сумму в размере 22 555 рублей 75 копеек», — цитирует «РИА Новости Спорт» соответствующий документ из суда.

Интересно, что летом 2024 года Зобнин подал в суд на одного из застройщиков, который не выдал ему в срок квартиру. Футболист отсудил у компании-застройщика 6 млн рублей.

