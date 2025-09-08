Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Он не захотел переходить». Газинский — о том, не пора ли Сперцяну уходить из «Краснодара»

«Он не захотел переходить». Газинский — о том, не пора ли Сперцяну уходить из «Краснодара»
Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский ответил на вопрос, не пора ли воспитаннику и капитану чёрно-зелёных Эдуарду Сперцяну покидать кубанский клуб. Ранее сообщалось, что армянского хавбека хотел приобрести «Саутгемптон», выступающий в Чемпионшипе.

— Про другого лидера, Сперцяна. Не пора ли переезжать?
— Недавно общался с ним. Спрашиваю: «Эдик, есть конкретные варианты?» — «Только «Саутгемптон». В итоге, как понял, он не захотел переходить. Будут ли ещё такие предложения? Я не знаю. Но это его решение. Я тоже всех выслушиваю, но поступаю по-своему, — приводит слова Газинского Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Сперцян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

