Наумов: матч с США будет звонком для ФИФА и УЕФА, что Россию пора возвращать

Наумов: матч с США будет звонком для ФИФА и УЕФА, что Россию пора возвращать
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости, что сборные России и США могут провести товарищеский матч в обозримом будущем.

«Если состоится матч России с США, во всех аспектах это будет грандиозное событие. Весь мир увидит, что никакой изоляции нет. Это будет хороший звонок для ФИФА и УЕФА о том, что пора возвращать Россию. А в Европе это событие оценят со скрежетом зубов. Что касается спортивной составляющей, я немного слежу за футболом в США и вижу, как он развивается большими темпами. Не случайно туда приглашаются сильные футболисты. Да, они доигрывают, но там также много и молодёжи из Европы. Чемпионат США отличается атлетичностью и скоростью. Если матч состоится, сборной России будет очень непросто, хоть я и считаю, что наша команда сильнее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

