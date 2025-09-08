Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: «Балтика» наверху турнирной таблицы — временный пассажир

Николай Наумов: «Балтика» наверху турнирной таблицы — временный пассажир
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о результатах «Балтики» в этом сезоне Мир РПЛ. После стартовых восьми туров калининградская команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

«Мне кажется, что «Балтика» наверху турнирной таблицы — временный пассажир. Это пройдёт. Часто в начале чемпионата кто-то из средних команд забирается на самый верх. Помню, этим отличались «Спартак-Нальчик», «Алания» и многие другие команды. Не думаю, что в предстоящем матче «Зенит» проиграет «Балтике» на выезде. Конечно, питерцы выиграют с разницей в два мяча, несмотря на то что калининградцы очень хорошо выглядят. Однако мастерство футболистов «Зенита» намного выше», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
