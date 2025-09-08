Игорь Дмитриев: «Спартак» — самый народный клуб в России

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что столичный клуб является самым народным в России. По словам Дмитриева, болельщики красно-белых везде поддерживают футболистов «Спартака». Отметим, что Дмитриев — уроженец Санкт-Петербурга, футболом он начал заниматься в «Газпром Академии».

«Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше. Это особое чувство, не передать словами. На домашней арене играть тоже огромное удовольствие», — приводит слова Дмитриева Metaratings.

После восьми стартовых туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» набрал 11 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» красно-белые отстают на пять очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с московским «Динамо» на выезде.