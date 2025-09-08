Николай Наумов: в матче с Катаром у сборной России был сильнейший состав за последние годы

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе сборной России (4:1) над Катаром в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян.

«В матче с Катаром у сборной России был сильнейший состав за последние годы, только не хватало Тюкавина, Захаряна и Глушенкова. Мне кажется, Максим в этой компании очень бы усилил игру: он может отдать острый пас и развернуть атаку. Нападающие и центральные защитники — не самые сильные позиции в сборной России. У нас не очень быстрые центральные защитники.

Это означает, что при высоком прессинге мы можем пропустить контратаку. Да, это работало в матче с Катаром, но с Францией Мбаппе вышел бы один на один раз десять. Я не считаю Воробьёва и Сергеева очень сильными нападающими. Да, это добротные форварды и на сегодня, наверное, самые сильные в России, но в хорошей форме Тюкавин был бы сильнее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.