Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Николай Наумов: в матче с Катаром у сборной России был сильнейший состав за последние годы

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе сборной России (4:1) над Катаром в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«В матче с Катаром у сборной России был сильнейший состав за последние годы, только не хватало Тюкавина, Захаряна и Глушенкова. Мне кажется, Максим в этой компании очень бы усилил игру: он может отдать острый пас и развернуть атаку. Нападающие и центральные защитники — не самые сильные позиции в сборной России. У нас не очень быстрые центральные защитники.

Это означает, что при высоком прессинге мы можем пропустить контратаку. Да, это работало в матче с Катаром, но с Францией Мбаппе вышел бы один на один раз десять. Я не считаю Воробьёва и Сергеева очень сильными нападающими. Да, это добротные форварды и на сегодня, наверное, самые сильные в России, но в хорошей форме Тюкавин был бы сильнее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

