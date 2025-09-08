Газинский рассказал, когда ему стало понятно, что «Краснодар» станет чемпионом России

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, в какой момент понял, что «быки» выиграют Мир Российскую Премьер-Лигу. Напомним, чёрно-зелёные стали чемпионами России по итогам прошлого сезона, разгромив в матче 30-го тура московское «Динамо» на домашней арене.

— Момент, когда поняли, что «Краснодар» — чемпион?

— Когда Кривой забил второй — понял: «Динамо» не отыграется. Если честно, и до этого были мысли.

— После «Махачкалы»?

— Когда Стас вытащил пенальти, подумал, что это неспроста — значит, судьба. Чувствовал, что уже не отпустим. Я-то знаю, футбольный бог есть. У нас пёрло, как у «Спартака» в 2016-м, — приводит слова Газинского Sport24.