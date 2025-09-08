Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Объявлены судейские назначения на следующие матчи «Амкала» и «БроукБойз» в Кубке России

Объявлены судейские назначения на матчи 3-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. На стадии 1/64 финала нижней сетки сыграют сразу два медиаклуба — «Амкал» и «БроукБойз».

9 сентября, вторник

«Астрахань» – «Легион»: судья – Даниил Логвинов Помощники судьи – Михаил Митцев, Дмитрий Гришенев; резервный судья – Виктор Шуваев; инспектор – Игорь Алешин.

10 сентября, среда

«Космос» – «Велес»: судья – Олег Гусаков. Помощники судьи – Дмитрий Сменчугов, Антон Дейкин; резервный судья – Олег Журавлёв; инспектор – Юрий Апонасенко.

«Зенит» Пенза – «Волгарь»: судья – Юрий Матвеев. Помощники судьи – Александр Мадонов, Алексей Дорожко; резервный судья – Николай Зайцев; инспектор – Александр Борисов.

«Текстильщик» – «Динамо» Вологда: судья – Евгений Тимофеев. Помощники судьи – Александр Захаров, Евгений Денисовский; резервный судья – Дмитрий Матвеев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Волна» – «Тюмень»: судья – Данила Цурков. Помощники судьи – Роман Федулеев, Екатерина Павленко; резервный судья – Иван Герасимов; инспектор – Дмитрий Чельцов.

«Машук-КМВ» – «Кубань Холдинг»: судья – Павел Лысенко. Помощники судьи – Денис Попов, Георгий Карпович; резервный судья – Ислам Газиев; инспектор – Александр Кабаков.

«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак» Тамбов: судья – Георгий Мусиенко. Помощники судьи – Антон Гавриленко, Артур Макеенков; резервный судья – Илья Акопян; инспектор – Валерий Булыгин.

«Темп» – «Знамя Труда»: судья – Никита Четкин. Помощники судьи – Артём Полосков, Александр Рыков; резервный судья – Роман Труханович; инспектор – Александр Журба.

«Луки-Энергия» – «Череповец»: судья – Роман Марнавский. Помощники судьи – Роман Дмитриев, Игорь Боровиков; резервный судья – Иван Полонский; инспектор – Михаил Буховец.

«Фанком» Киров – «Химик» Дзержинск: судья – Александр Ануфриев. Помощники судьи – Евгений Шатилов, Никита Морозов; резервный судья – Любовь Тарбеевa; инспектор – Надежда Ульяновская.

«ПСК» Динская – «Динамо» Ставрополь: судья – Давуд Магомедов. Помощники судьи – Александр Головченко, Кирилл Абросимов; резервный судья – Илья Афонин; инспектор – Арман Амирханян.

11 сентября, четверг

«Амкал» – «Салют» Белгород: судья – Павел Клипиков. Помощники судьи – Азамат Арсланов, Вадим Феклистов; резервный судья – Владислав Волобуев; инспектор – Павел Гинзбург.

«Леон Сатурн» — «БроукБойз»: судья – Сергей Осипов. Помощники судьи – Марсель Гатауллин, Илья Минин; резервный судья – Даниил Сутковой; инспектор – Николай Степанов.

«Иркутск» – КДВ: судья – Иван Пожидаев. Помощники судьи – Артём Рамхен, Николай Быковский; резервный судья – Олег Тринус; инспектор – Тихон Калугин.