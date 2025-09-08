Скидки
«Это просто кошмар!» Вингер «Зенита» Луис Энрике раскрыл, что ему не нравится в России

Вингер «Зенита» Луис Энрике рассказал о своей адаптации в российском футболе. Он заявил, что хорошо освоился в новой стране. В то же время бразилец раскрыл, что ему не нравится в России. Энрике выделил холодный климат.

«Я очень хорошо привык к российскому футболу, потому что в «Зените» много бразильцев. Ребята, которые играют тут уже пять-шесть лет, помогают мне каждый день. И у нас есть бразильский тренер. Когда говорит русский тренер, он переводит. Но мне тяжело, когда наступают холода, понимаете? Мы, бразильцы, живущие в Рио, где всегда солнечно, плохо переносим холод… Стадион „Зенита“ тёплый и с крышей. Но когда мы едем на другие стадионы, там сложнее… Там минус пять или минус десять градусов. Это просто кошмар!» — приводит слова Энрике O Globo.

